A fost prins bărbatul care a furat bani din sediul Baroului Timiș Polițiștii Municipiului Timișoara au reținut un barbat in varsta de 35 de ani, principalul suspect pentru furtul care a avut loc ieri la sediul Baroului Timiș, acesta fiind ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile. „La data de 20 ianuarie, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii municipiului Timișoara, au identificat un barbat, de 35 de ani, […] Articolul A fost prins barbatul care a furat bani din sediul Baroului Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

