Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea aerului reduce speranța de viața a fiecarui barbat, femeie și copil de pe Pamant cu aproape doi ani, potrivit datelor publicate marți, in care experții au spus ca o calitate slaba a aerului este „cel mai mare risc pentru sanatatea umana”. Riscul major de pe intreaga planeta nu este un virus…

- Pandemia noului virus ne-a invatat sa fim mai precauti si sa ne menajam mai mult sanatatea noastra si a celor din jur. Normele de igiena stricte sunt esentiale pentru a preveni imbolnavirea cu Covid 19, la fel ca si respectarea recomandarilor emise de autoritati. Astfel, masca de protectie, manusile…

- In urma cu 4 ani, am avut un vis. Sa aducem mai aproape atmosfera marilor festivaluri. Sa-i vedem și sa-i ascultam pe artiștii noștri preferați aici, acasa. Sa punem Iașiul pe harta internaționala a distracției. Alaturi de voi, am reușit. Am fost impreuna in numar foarte mare inca de la prima ediție,…

- Coronavirus a reprezentat, de la inceput, o criza medicala. Era vital ca toate eforturile sa fie concentrate pentru a sprijini sistemul medical și astfel, sanatatea pacienților sa nu fie pusa in pericol. Ne-am confruntat cu o situație in care Ministerul Sanatații a ignorat avertizarile OMS și nu s-a…

- Ziarul Unirea Florile de salcam si darurile sale pentru sanatatea omului. Pot trata și alina afecțiuni din cele mai diverse și mai puternice Sfarșitul primaverii se apropie și ne indreptam cu pași repezi catre o vara calduroasa. In aceasta perioada suntem rasfațați de mirosul salcamilor care au inflorit…

- Fara intervenții și cu avizul celor trei Comisii de specialitate, proiectul de Hotarâre a trecut în unanimitate, cu 24 de voturi „pentru”. Vorbim despre un Plan pentru perioada 2020-2024, fiind luate în calcul doar indicatorii dioxid de azot, oxizi de azot (NO2/NOx),…

- Pandemia de coronavirus ridica semne de intrebare cu privirea legii pensiilor, venituri care ar urma sa fie majorate cu 40% de la 1 septembrie 2020. Intrebat despre acest, premierul Orban a dat asigurari ca Guvernul pe care il conduce va crește pensiile, insa "pe baza realitații economice" din prezent.

- Romania a fost condamnata, saptamana trecuta, de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru poluarea din Bucuresti. Dosarul de infringement a fost deschis in 2009, iar Comisia Europeana l-a trimis CJUE in 2018. Romania are active alte 59 de dosare de incalcare a legislatiei UE, anunța MEDIAFAX.Inca…