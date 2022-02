A fost lansata piesa Cigarettes a lui Juice WRLD A fost lansata piesa “Cigarettes” a lui Juice WRLD. Artistul vorbeste in noua melodie despre problema adictiilor sale, dar si despre iubire. O inregistrare a aparut prima data pe internet, in 2018, fiind data jos de mai multe ori, iar de atunci melodia a tot fost urcata pe diferite site-uri. Cu mai multa muzica pe drum, echipa sa a lansat oficial piesa, impreuna cu un nou videoclip pentru “Go Hard 2.0”. Intr-o perioada scurta de timp, Juice WRLD a jucat un rol semnificativ in modelarea sunetului hip-hop-ului de astazi. Anul trecut, a fost lansat “Fighting Demons”, al doilea sau album postum, precum… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

