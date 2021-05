A fost Învierea, Deşteptarea mai aşteaptă A sosit primavara, in sfarsit, natura revine la viata, pasarile au innebunit, canta de sa-si piarda glasul, pomii au explodat ca niste grenade imprastiind schije in toate directiile, gazele se dau frenetic cu capul de geam ca turbatele. Ziua a invins noaptea si creste din ce in ce mai mult in valoare ca actiunile pe bursa. Covid-ul scade si el, asaltul vietii si al sanatatii e prea puternic ca sa-i mai faca fata. Poate ca o sa se retrag (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

