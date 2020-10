A fost înregistrat cel mai mare număr de noi infectări și decese de la debutul pandemiei de coronavirus în România Un nou record negative de cazuri de coronavirus inregistrat in ultimele 24 de ore. Potrivit cifrelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore au fost raportate 5.343 de cazuri noi de infectare cu Covid-19. De la debutul pandemiei in Romania au fost confirmate 222.559 de cazuri de imbolnaviri, dintre care 159.855 de persoane s-au vindecat. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmate1.Alba44641462.Arad48521603.Argeș6627484.Bacau77271335.Bihor59272166.Bistrița-Nasaud2453817.Botoșani29411218.Brașov91061859.Braila32642910.Buzau37265611.Caraș-Severin24437112.Calarași15291313.Cluj824935614.Constanța526910715.Covasna20464716.Dambovița616316817.Dolj580016218.Galați60518019.Giurgiu17644420.Gorj27834921.Harghita27649222.Hunedoara395410123.Ialomița20164724.Iași995926725.Ilfov57459026.Maramureș402310027.Mehedinți20352928.Mureș460119129.Neamț575118030.Olt33258031.Prahova928011032.Satu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

