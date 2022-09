Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 26 septembrie se va inaugura noul sediu al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta, situat in Municipiul Constanta, Str. Stefan cel Mare Nr. 44. Evenimentul are loc la ora 11.00. Dupa cum se poate vedea si in imagini, pregatirile sunt in toi. Muncitorii lucreaza in ritm accelerat.…

- Primaria Municipiului Constanta anunta ca pe strada Biruintei au avut loc ample lucrari de reconfigurare a trotuarelor, a locurilor de parcare si de refacere a covorului asfaltic.Potrivit unui comunicat al Primarieiu Constanta, intreaga zona pietonala a fost resistematizata si au fost amenajate noi…

- La data de 3 septembrie 2022, in jurul orei 04,40, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit pe strada Ștefan cel Mare din municipiu, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 44 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism,…

- Dinamo este intr-o perpetua vanzoleala. Momentan, „cainii” se invart in cerc. In așteptarea unor investitori, romani sau israelieni, care sa ajute clubul sa evite falimentul, gruparea s-a inscris in Liga 2 și a anunțat FRF ca va continua sa joace pe arena din „Ștefan cel Mare”, pana va incepe demolarea.…

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor.Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare. Judetul Constanta Ziua Data Localitatea,…

- ANAF va demara din 1 iulie controale masive pentru verificarea veniturilor persoanelor fizice ca sursa a obtinerii averilor fiecarei persoane, a anuntat, la jumatatea lunii iunie, presedintele institutiei, Lucian Ovidiu Heius. ″Incepand cu 1 iulie, ANAF va incepe controale masive pentru verificarea…

