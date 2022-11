A fost găsită minora dispărută din Moșoaia In seara zilei de vineri, poliția a fost alertata cu privire la dispariția unei minore in varsta de 16 ani. Fata plecase, in cursul zilei, de la domiciliul din Moșoaia, iar familia nu știa unde se afla. Detalii, AICI. Polițiștii au facut cercetari și, astazi, minora a fost gasita pe raza municipiului Pitești. “Pe perioada […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

