Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase" Sf. Paracheva" Iasi trateaza un caz deosebit de grav in Compartimentul de Terapie Intensiva. O pacienta de 65 de ani, se afla sub observatie, cu suspiciune de mucormicoza rinocerebrala, o infectie fungica rara care poate pune in pericol viata pacientului.…

- La Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi a fost internata o fetita care prezenta semne specifice ale infectarii cu scarlatina. Fetita in varsta de 6 ani a ajuns la spitalul de specialitate prin transfer de la Spitalul de Copii „Sf. Maria". La momentul internarii avea febra 38,9 grade…

- La Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi a fost depistat primul caz de infectare cu virusul West Nile din acest an. Pacientul in varsta de 79 de ani a ajuns la spital cu cu febra 39 grade Celsius, cefalee si simptome clinice de meningita. Barbatul a povestit medicilor ca nu a calatorit…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase ‘Sf. Parascheva’ Iasi, doctorul Florin Rosu, a anuntat, joi, ca a fost vindecat un barbat in varsta de 79 de ani, care a venit la unitatea medicala cu simptomatologie specifica meningitei. Conform sursei citate, barbatul provine din mediul rural si a spus medicilor…

- Un barbat de 41 de ani care s-a intors la sfarșitul lunii iulie din Camerun a fost diagnosticat cu malarie și este internat la Spitalul de Boli Infecțioase „Sfanta Parascheva” din Iași. Barbatul revenit din Camerun la sfarșitul lunii iulie prezenta simptome asemanatoare unei viroze respiratorii și s-a…

- Un barbat de 41 de ani care a revenit recent in tara din Camerun a fost diagnosticat cu malarie la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi. Acesta s-a intors in tara la finalul lunii iulie si avea simptome asemanatoare unei viroze respiratorii. A mers la medicul de familie care i-a prescris…

- Un roman intors luna trecuta din Camerun a fost internat la Spitalul Cinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva” din Iasi, fiind diagnosticat cu malarie. Pacientul are dureri intense de cap, febra si dureri musculare. Medicii atrag atentia asupra faptului ca, netratata la timp, aceasta boala poate duce…

- Medicii de la Spitalul Cinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași au confirmat joi prezența malariei la un barbat de 41 de ani care suferea de cefalee intensa, febra și dureri musculare. Pacientul revenise la sfarșitul lunii iulie din Camerun și a prezentat simptome asemanatoarea unei viroze…