A fost descoperit cel mai vechi genom al virusului HIV Acesta dateaza din 1966, cu 20 de ani mai devreme decat momentul la care virusul care provoaca SIDA a fost descoperit oficial. Oficial, maladia SIDA, provocata de virusul HIV, a fost declarata ca boala de sine statatoare spre sfarșitul anului 1981, iar virusul a HIV a fost descoperit doi ani mai tarziu. Cu toate […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

