- Primii șase kilometri din autostrada Comarnic-Brașov, dintre localitațile Rașnov și Cristian, s-au inaugurat joi astfel incat rețeaua de șosea rapida din Romania ajunge la 912 kilometri. Lotul, care include 6,3 km la profil de autostrada și 3,6 km de drum național, este situat intr-o zona care nu solicita…

- „Vorbim la zece luni de aproape 36 de miliarde de lei investiti din fonduri publice. Este o cifra istorica, cea mai mare suma investita in investitii publice din ultimii zece ani. In ceea ce priveste constructiile ingineresti reprezinta jumatate din tot ce inseamna piata constructiilor din Romania,…

- Ministrul Transporturilor Lucian Bode a anuntat vineri ca autoritatile au dat in trafic pana in prezent 77 de kilometri de autostrada, iar pana la sfarsitul anului va fi finalizat si tronsonul de autostrada dintre Rasnov si Cristian din judetul Brasov.

- Un incendiu de amploarea a cuprins mai multe vile din Moeciu de Sus unde se cazasera turisti veniti in minivacanta de 1 Decembrie. ” Acționam cu 5 autospeciale de stins incendii cu apa și spuma, o autoscara mecanica. De asemenea acționeaza echipaje de la SVSU Bran, Rașnov și Cristian. Din primele informații…

- Reteaua de drumuri nationale, autostrazi, variante ocolitoare si drumuri expres din Romania se va imbunatati, in 2020, cu 315 km modernizati, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor."Pana la finalul anului…