A fost aprobată Hotărârea de Guvern privind organizarea Agenției Naționale pentru Sport Hotararea de Guvern cu privire la organizarea, functionarea si atributiile Agentiei Nationale pentru Sport a fost adoptata vineri, 7 iulie. Transformarea Ministerului Sportului Conform Hotararii de Guvern, Agentia Nationala pentru Sport se organizeaza ca institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului, cu finantare de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, avand rol de sinteza si coordonare a aplicarii strategiilor si politicilor Guvernului in domeniul sportului, ca urmare a reorganizarii prin transformare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

