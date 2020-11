Stiri pe aceeasi tema

- Un nou test de depistare a maladiei COVID-19 a fost autorizat in SUA. Poate masura și cantitatea de anticorpi. Un nou test de depistare a maladiei COVID-19 si a anticorpilor, care masoara nu doar prezenta anticorpilor produsi de organismul uman dupa expunerea la noul coronavirus, ci si nivelul de protectie…

- Compania farmaceutica Biogen a prezentat ”dovezi extraordinar de convingatoare” ca medicamentul sau experimental pentru Alzheimer este eficace, potrivit unei comisii de experti ai Administratiei pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite, informatie care mareste sansele unei aprobari…

- Cel mai impoortant expert in boli infectioase din Statele Unite, Anthony Fauci, a declarat joi ca terapia experimentala cu anticorpi a companiei Regeneron l-a ajutat probabil pe presedintele Donald Trump sa lupte cu infectia de Covid-19, transmite Reuters. ”Exista o probabilitate rezonabil de buna ca…

- Bourla a spus in timpul unui interviu acordat emisiunii “Face the Nation” de la CBS ca Pfizer ar trebui sa aiba principalele rezultate ale unui studiu clinic de faza finala, destinate Administratiei pentru Medicamente si Alimente (FDA) din Statele Unite, pana la sfarsitul lunii octombrie. ”Daca FDA…