- La Cinema Timiș, a avut loc conferința de presa care marcheaza, in mod simbolic, finalul programului Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, unde oficialitațile orașului și ale județului și-au spus cuvantul despre ce a insemnat acest an pentru Timișoara și care este viitorul cultural al acestui…

- Weekendul care marcheaza incheierea programului Timișoara – Capitala Europeana a Culturii este marcata de UVT cu o serie de evenimente dedicate Revoluției Romane, inceputa la Timișoara, in 1989. Programul cuprinde expoziții, intalniri cu elevii din școlile timișorene, tururi ghidate, simpozioane și…

- „Tehnici și politehnici literare, cu scriitorul Robert Șerban”, este evenimentul gazduit de UPT Campus Creativ și MV, in 24 noiembrie, ora 17:00, in holul Facultații de Mecanica din bulevardul Mihai Viteazu nr. 1. Proiectul face parte din programul Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023, respectiv…

- Compania teatrala independenta BIS Teatru din Sibiu revine la Timișoara in luna noiembrie cu spectacolul „Anotimpuri”, o adevarata feerie pentru spectatorii de toate varstele, care va avea trei reprezentații in cadrul proiectului „Scrisori pentru bunicii noștri” din cadrul programului Timișoara – Capitala…

- Tinerii artiști din Timișoara și imprejurimi sunt invitați de catre Fundația Județeana pentru Tineret Timiș (FITT), in contextul anului in care orașul nostru este Capitala Europeana a Culturii, la o consultare interactiva. Acesta are ca scop explorarea și valorificarea nevoilor, provocarilor și soluțiilor…

- Camera Deputatilor a adoptat, luni, decizional, proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului 36/2023 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 42/2019 privind stabilirea unor masuri financiare pentru sustinerea desfasurarii Programului national „Timisoara - Capitala Europeana…

- Asociația Daisler a dat viața nopții in Timișoara cu ediția 2023 a celebrului festival de light-art Lights On, parte a calendarului cultural al programului „Timișoara 2023 Capitala Europeana a Culturii”. Asociația a reușit sa readuca la viața o cladire lasata in paragina.

- Dupa festivalul „25 de ore de teatru non-stop” organizat la Timișoara de ONG-ul BIS Teatru din Sibiu, acesta revine cu un nou proiect in cadrul programului cultural național Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023. Intre 13 și 18 octombrie, compania va prezenta nu mai puțin de cinci reprezentații…