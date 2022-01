Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 617 cazuri COVID cu varianta Omicron a SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania pana la data de 16 ianuarie, a informat, marti, Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit INSP, in saptamana 10 – 16 ianuarie, au fost confirmate 322 de cazuri cu varianta Omicron. Pana la data de 16…

- Medicul Virgil Musta, despre valul 5 al pandemiei de COVID-19: „Probabil ca 25.000 de cazuri este varianta optimista” Medicul Virgil Musta, despre valul 5 al pandemiei de COVID-19: „Probabil ca 25.000 de cazuri este varianta optimista” Unul dintre cei mai reputați medici care se afla in prima linie,…

- Inca cinci cazuri de infectare cu varianta Omicron au fost confirmate, vineri, informeaza Ministerul Sanatatii. Astfel, totalul imbolnavirilor din Romania cu aceasta noua tulpina a Covid-19, a crescut la 43. „Persoanele infectate cu tulpina Omicron, adica 4 barbati si o femeie au varste cuprinse intre…

- Inca 13 cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate astazi, 27.12.2021, in Romania.Cele mai multe persoane infectate, in numar de 10, sunt din municipiul București, alte 2 persoane sunt din județul Ilfov și una din județul Galați.Persoanele infectate cu tulpina OMICRON…

- Ministerul Sanatații anunța ca alte 13 cazuri de infectare cu Omicron au fost descoperite in Romania. Printre acestea, și un tanar de 14 ani. In total, in Romania au fost raportate 38 de cazuri. „Inca 13 cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate astazi, 27.12.2021, in…

- Inca 13 cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate astazi, 27.12.2021, in Romania.Cele mai multe persoane infectate, in numar de 10, sunt din municipiul București, alte 2 persoane sunt din județul Ilfov și una din județul Galați.Persoanele infectate cu tulpina OMICRON…

- Inca 3 cazuri de infectare cu varianta Omicron #CoVID-19 Foto: Arhiva. Autoritațile au confirmat ieri înca trei cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS - COV - 2, în România. Este vorba de trei femei din București, cu vârste cuprinse între…

- Autoritațile au anunțat, vineri, 483 de decese COVID, dintre care 20 sunt anterioare și raportate acum. Totodata, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 8.268 de cazuri noi de infectare cu COVID, dupa efectuarea a 57.801 de teste. Numarul pacienților internați la ATI a scazut ușor la 1.877. 463 de…