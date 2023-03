Stiri pe aceeasi tema

- Nascuta la centenarul de existența al Universitații Politehnica Timișoara, competiția ciclista Poli Bike Challenge are in acest an cea de a doua ediție. Noutatea competiției organizate in scop caritabil este Categoria de concurs „Familie”, care poate fi compusa dintr-un parinte/aparținator + un copil…

- Liga AC (Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare din Timișoara) organizeaza cea de-a XVI-a ediție a concursului național iTEC, ce va avea loc in perioada 31 martie-2 aprilie 2023, in format fizic. iTEC este o competiție dedicata atat studenților, cat și elevilor de liceu…

- Politehnica Timișoara are parte maine de o misiune extrem de dificila. Dupa eșecul de la Dumbravița, alb-violeții sunt obligați sa invinga viceliderul Politehnica Iași pentru a mai spera cu șanse reale la salvare. Antrenorul Octavian Benga a fost surprins astazi de comunicatul conducerii clubului, care…

- Legendarul fotbalist francez Just Fontaine a murit la varsta de 89 de ani. El ramane deținatorul recordului pentru cele mai multe goluri marcate vreodata la o singura Cupa Mondiala: a marcat de 13 ori in șase meciuri pentru Les Bleus la turneul din 1958. Legenda fotbalului francez, Just Fontaine, a…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii și American Councils for International Education organizeaza, in perioada 1-10 aprilie, a cincea ediție a proiectului “4/4PentruPrieteni”, un eveniment dedicat faptelor bune, transmite ambasada intr-un comunicat de presa. Evenimentul, menționeaza ambasada, este inspirat…

- Biblioteca Județeana „Bod Peter” a anunțat lansarea unei noi ediții a concursului de popularizare a cititului, „Aventurile lecturii”. Elevii claselor V-VIII din județ sunt așteptați sa participe. Competiția se desfașoara pe doua categorii: una dedicata elevilor claselor V-VI și categoria elevilor din…

- INCEPE… Anii au trecut și iata ca cea mai importanta competiție de fotbal in sala din zona Moldovei, “Winter Cup” – Vaslui, a ajuns la a X-a ediție. Competiția pornește la drum astazi, cu primele meciuri din faza grupelor la cele trei categorii: Open, Under 19 și Old-Boys (peste 39 de ani). Partidele…

- Pasionații de dans sunt invitați la primul eveniment dedicat sportului care imbina mișcarile pe ritmurile muzicii și care exprima emoții prin limbajul trupului organizat la Complexul Sportiv Polivalent Unirea. Organizatorul este Școala de Dans „Melinda”. Evenimentul va avea loc intre 11 și 12 februarie.…