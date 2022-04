A crescut numărul românilor cu drept de vot Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice ca numarul total de cetațeni cu drept de vot inscriși in Registrul electoral la data de 31 martie 2022 este de 18.869.236, cu 11.713 mai mulți fața de ultima informare publica realizata de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) pe aceasta tema, potrivit careia, la data de 28 februarie 2022 figurau in Registrul electoral 18.857.523 de alegatori romani, potrivit unui comunicat transmis la redacție. Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari in Registrul electoral aferent unitaților administrativ-teritoriale… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta ca numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 31 martie este de 18.869.236, cu 11.713 mai multi fata sfarsitul lunii februarie, cand figurau 18.875.523 de alegatori romani. Conform unui comunicat de presa al AEP…

- Peste 387.000 de carti de identitate expirate sunt in circulatie in acest moment, iar valabilitatea lor va inceta in 7 iunie. Autoritatile anunta, miercuri, ca peste 387.000 de carti de identitate expirate sunt in circulatie in acest moment, iar valabilitatea lor va inceta in 7 iunie. In acest interval,…

- Cartile de identitate cu termen de valabilitate expirat in perioada 1 martie 2020 - 7 martie 2022 sunt valabile pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea starii de alerta, a anuntat miercuri directorul Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, Aurel-Catalin Giulescu,…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Un sfert de secol de activitate a instituției Avocatul Poporului inseamna doua decenii și jumatate in care acest organism și-a dovedit importanța, prin emiterea de reglementari speciale sau recomandari catre instituțiile publice care, din pacate, au abuzat de putere…

- Vasile Dincu a avut discuții cu membrii comisiilor pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala ale Senatului și Camerei Deputaților, luni, 14 februarie, o intalnire de lucru la sediul Ministerului Apararii Naționale, la invitația ministrului.Au fost prezenți șeful Statului Major al Apararii,…

- Proiectul de buget pentru anul 2022 care a fost pus in dezbatere pe site-ul Ministerului Finanțelor prevedea o alocare de 750 de milioane de lei pentru salarizarea personalului lacașurilor de cult. Alfa ce salariu are un preot dar și Patriarhul și vei constata ca intre cele doua remunerații exista o…

- O noua filmare șocanta a aparut in spațiul public, cu un tata ce-și lovește in mod repetat cu pumnul in fața baiatul de 12 ani, dupa ce joaca celor doi degenereaza. Barbatul, din Iași, are acum dosar penal, iar mama și copilul, incadrați in grad de handicap, au fost preluați de DGASPC. In filmarea de…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta ca numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 31 decembrie este de 18.875.052, cu 11.031 mai putini decat la sfarsitul lunii noiembrie, cand figurau 18.886.083 de alegatori romani, informeaza AGERPRES . Conform…