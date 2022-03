A crescut numărul candidaţilor la funcţiile de director vacante în Dolj după sesiunea specială Candidatii, care au fost in izolare sau in carantina din cauza infectarii cu coronavirus si nu au putut sa se prezinte pentru a sustine proba scrisa pe 18 februarie, din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de directori, au sustinut aceasta proba pe 4 martie. In Dolj a fost un singur candidat care a sustinut sesiunea speciala. Acesta a si promovat examenul cu nota minima, 7. Prin urmare, in Dolj sunt 66 de candidati promovati pe 58 de functii vacante. Ce rezultate au obtinut candidatii Cea mai mare nota dupa proba scrisa pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se desfasoara proba scrisa pentru candidații la concursul pentru ocuparea functiilor de directori, care la data de 18 februarie 2022 s-au aflat carantina sau izolare. In Dolj la sesiunea speciala participa un singur candidat. Examenul se desfasoara la Liceul „Traian Vuia” din Craiova, unde s-a…

- Au fost afișate rezultatele inițiale ale probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. Fața de sesiunea anterioara, cand cea mai mare nota a fost 9.40, punctajele sunt ceva mai mari. 9.80 este cea mai mare nota și aparține unui candidat care a preferat…

- Cadrele didactice care s-au inscris la cea de a doua sesiune a concursului național pentru ocuparea unei funcții de director și director adjunct din școli și gradinițe au susținut azi proba scrisa. In Dolj, au fost scoase la concurs 58 de funcții pentru care s-au inscris 106 candidați. Doi dintre candidații…

- Centrul de examen pentru proba scrisa a concursului de ocupare a functiilor de director si director adjunct din Dolj va fi, in aceasta sesiune, la Liceul „Traian Vuia” din Craiova. In prima sesiune centrul pentru proba scrisa a fost organizat la Colegiul National „Fratii Buzesti” din Craiova. De aceasta…

- In Dolj, 108 candidați s-au inscris pentru cea de a doua sesiune a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din școli și gradinițe, care au ramas neocupate dupa prima sesiune care a avut loc anul trecut. Printre cei care candideaza sunt și cadre didactice care au promovat…

- Ministerul Educatiei a modificat metodologia pentru desfasurarea concursului in vederea ocuparii functiilor de director care au ramas vacante dupa concursul de anul trecut. Una dintre modificari prevede ca de aceasta data candidatii vor putea opta pentru maximum trei functii vacante. In sesiunea anterioara…

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ,,Victor Babeș” din Craiova a inceput testarea gratuita de tip RealTime PCR pentru Covid-19 inca de la primele ore ale dimineții. Oltenii sunt așteptați, incepand de astazi, sa vina și sa se testeze gratuit, fara programare. Centrul este deschis…

- Ieri a fost prima zi in care prescolarii si elevii s-au testat inainte de a intra in clase. In Dolj, dupa aplicarea testelor de saliva a fost identificat un caz de COVID -19.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean Dolj cazul a fost depistat dupa ce au raportat 90% dintre unitatile…