A cerut să nu mai plătească apa, deoarece a văzut un cuplu făcând sex la baraj Un barbat din Barlad, județul Vaslui, a cerut in audiența, la primar, sa nu plateasca factura la apa și canalizare pentru ca el nu folosește apa, dupa ce a vazut un cuplu facand sex la barajul de unde provine. „El spunea ca nu vrea sa consume apa și ca daca el nu consuma nu ințelege de ce ar plati și canalizarea. (…) I-am explicat ca legea spune, ca in situația in care avem rețea de canalizare și avem și rețea de apa suntem obligați sa platim”, a declarat, pentru Mediafax , primarul din Barlad, Dumitru Boroș. Cat discuta cu barbatul, primarul a aflat și motivul pentru care acesta refuza sa consume… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

