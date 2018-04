Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie fara margini pentru romani, dupa ce Simona Halep a obținut o victorie cu emoții in fața Viktorijei Golubic, locul 115 WT. Astfel, Romania conduce Elvetia, scor 1-0, in barajul de accedere in Grupa Mondiala Fed Cup. Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, astazi, cu scorul de 6-3, 1-6, 6-1, pe…

- Vești bune pentru jurnaliștii din Romania și nu numai! Fondul de investiții pregatit sa intre de luna viitoare in țara noastra este alimentat de Ellaal Goldberg Corporation. Acesta a fost adus de consultantul politic Cozmin Gușa. Ellaal Goldberg Corporation este reprezentata de Mark J. Robertson, președinte…

- Un brașovean a caștigat premiul cel mare la Loto, extragerea de Paște, investind doar 30 de lei, prețul pentru cele trei variante simple pe care le-a jucat. In posesia lui va ajunge peste un million de euro, dupa ce va fi scazut impozitul, de 25 la suta din suma de la categoria l. Premiul brut […] The…

- Brigitte Nastase și fiica ei, Sara, in varsta de 10 ani, au caștigat cea de-a doua ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”. Au demonstrat astfel ca se cunosc foarte bine una pe cealalta. Cei 8.000 de lei obținuți au fost donați de Brigitte și Sara lui Kerim (4 ani și jumatate), un baiețel diagnosticat…

- McDonald’s a celebrat Ziua Internaționala a Femeii intr-un stil propriu. Astfel, sigla “M” a fost rasturnata, in așa fel incat sa semene cu litera “W”, de la “woman” (n.r. femeie, in limba engleza). „Pentru prima data in istoria brandului nostru, ne-am rasturnat emblematicele bolte”, a spus Wendy Lewis,…

- Federatia Americana de Tenis (USTA) trebuie sa-i plateasca despagubiri sportivei canadiene Eugenie Bouchard, care s-a accidentat in vestiar, la editia din 2015 a turneului de grand slam US Open, a decis juriul unui tribunal din New York.

- Eugenie Bouchard (23 de ani, 116 WTA) a caștigat procesul cu Federația Americana de Tenis, in urma unui incident petrecut la ediția din 2015 a turneului de la US Open. Eugenie Bouchard va primi despagubiri serioase de la Federația Americana de tenis. Asta a decis juriul unui tribunal din New York, dupa…