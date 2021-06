Stiri pe aceeasi tema

- Primul concert sustinut de Bob Dylan in timpul pandemiei de COVID-19 va avea loc pe 18 iulie sub forma unui show difuzat in streaming, intitulat "Shadow Kingdom", care va reprezenta o premiera pentru starul american, informeaza rollingstone.com, citat de agerpres. Concertul va fi difuzat de platforma…

- Deși pana acum nu a anunțat o ținta in cazul vanzarii de mașini electrice, BMW Group și-a anunțat intenția de a evita emisii de peste 200 de milioane de tone de CO2 pana in 2030. De asemenea, compania mizeaza ca pana in același an sa aiba jumatate dintre vanzari acoperite de mașinile electrice. Pentru…

- Asociatiei „Tarnava Mare” din Odorheiu-Secuiesc cere CNA ca toata presa din Romania sa fie sancționata pentru “comunicare de informații false”. Președintele Asociației susține ca poate dovedi cu fotografii ca Arthur nu era cel mai mare urs din Romania. Mai mult, aceeași asociație afirma ca vanatoarea…

- Opera Nationala Bucuresti va transmite online duminica, de Ziua Europei, incepand cu ora 19,00, opera in concert ''La Traviata'' de Giuseppe Verdi. "Pentru a marca Ziua Europei, in fiecare an, in luna mai, institutiile Uniunii Europene de la Bruxelles si Strasbourg isi deschid portile…

- Dupa ce a lansat magazinul online in urma cu un an, in timpul lockdown-ului, Rovere Mobili a vandut peste 3.200 de articole online in ultimele 12 luni.Valoarea medie a coșului de cumparaturi pe magazinul online al companiei a fost de peste 1.100 de euro. 2020 a fost de altfel un an cu creșteri semnificative…

- Trio-ul timișorean JazzyBIT le ofera o surpriza placuta melomanilor: primul lor concert susținut la ediția din 2013 a festivalului international de jazz de la Garana poate fi ascultat online. Recitalul a fost inclus in ediția din aceasta saptamana a emisiunii Garina Jazz difuzata de Radio Guerilla și…

- Intreaga colecție a Luvrului (482.000 de lucrari) poate fi accesata online pe o platforma pusa la dispoziție de catre celebrul muzeu. Pe platforma pusa la dispoziție de Muzeul Luvru pot fi admirate, printre altele, opere semnate de artiști ca Michelangelo, Picasso, da Vinci sau Rembrandt, inclusiv Mona…