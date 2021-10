95% dintre cei aflaţi la terapie intensivă cu CoVID-19 sunt nevaccinați 95% dintre cei aflati la terapie intensiva cu CoVID-19 sunt nevaccinați SARS-CoV-2: Foto: Arhiva.SARS-CoV-2: Foto: Arhiva. 22 de minori cu CoVID-19 sunt în prezent în secțiile de terapie intensiva, din cei 1.480 de pacienti cu stare grava aflați în ATI, la nivel național, secții în care toate paturile sunt ocupate. La nivel national, 14.402 de persoane sunt internate în spitale. 95% dintre cei aflati acum la terapie intensiva si peste 70% dintre cei internati cu COVID-19 sunt nevaccinati. Peste… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

