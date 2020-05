Pe 9 mai, in fiecare an, Romania celebreaza Ziua Europei, zi dedicata pacii și unitații europene. Data marcheaza ziua istorica in care a fost pronunțata declarația Schuman. In cadrul unui discurs ținut la Paris, in 1950, ministrul francez al afacerilor externe de atunci, Robert Schuman, propunea stabilirea unei noi forme de cooperare politica in Europa, care sa inlature pentru totdeauna posibilitatea izbucnirii unui nou razboi intre națiunile Europei.