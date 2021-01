Stiri pe aceeasi tema

- Romania este ultima țara la creșterea salariului minim in 2021, atrage atenția PSD Argeș. Cei 2 lei/zi dați de Guvernul sunt sunt cu mult sub creșterile de prețuri de 10-15% la legume, carne, paine sau chiar cu 20-25% la energie. In UE și in SUA guvernele majoreaza semnificativ mai mult salariul minim…

- Confederatia Nationala Sindicala (CNS) „Cartel ALFA” organizeaza astazi o actiune de pichetare a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, in semn de protest fata de nivelul insuficient pana la care guvernul a decis cresterea salariului minim brut pentru anul 2021, potrivit unui comunicat al organizatiei…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, luni seara, dupa ședința de Guvern, despre intalnirea pe care a avut-o cu sindicatele despre creșterea salariului minim. "Am avut o discuție cu sinducatele despre salariul minim. Sindicatele au venit cu o propunere de a crește salariul minim. Am gasit o soluție…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) va propune astazi in cadrul Consiliului National Tripartit cresterea salariului minim brut pe economie pentru anul 2021 de la 2.230 de lei la 2.300 de lei, a declarat, vineri, presedintele patronatului IMM-urilor,…

- Salariul minim pe economie ar putea creste in 2021. Consiliul National Tripartit reia azi discutiile. Consiliul National Tripartit reia, astazi, discutiile asupra salariului minim brut pe economie din anul viitor, propunerea Patronatului Intreprinderilor Mici si Mijlocii fiind de majorare cu 70 de lei.…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania organizeaza vineri o conferinta de presa in care presedintele organizatiei, Florin Jianu, va prezenta rezultatele unui sondaj in care patronii de IMM-uri s-au pronuntat pe subiectul cresterii salariului minim pentru anul…

- IMM-urile sunt de acord cu o creștere a salariului minim care sa acopere inflația. Jianu: ”De prea mult timp nu avem un mecanism de stabilire a acestui salariu. El este supus arbitrariului” Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMMR), Florin Jianu,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca valoarea salariului minim trebuie sa aiba la baza ”indicatori obiectivi”, precum cresterea economica, productivitatea si inflatia, noteaza TVR. Ludovic Orban a anunțat ca valoarea salariului minim va fi stabilita in urma discutiilor cu partenerii sociali.…