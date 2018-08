Stiri pe aceeasi tema

- Unioniștii din Romania și Republica Moldova care merg pe jos in Marșul Centenarului pe traseul Alba Iulia – Chișinau ajung astazi in Iași, ultimul mare oraș in care poposesc inainte de a trece Prutul. Ieșenii sunt invitați sa ii intampine la ora 16:30, la capatul autobuzului 46 – Bucium.

- Conform unui acord de parteneriat intre ministerele educatiei din Romania si din Republica Moldova, elevii din patru judete de pe malul drept al Prutului, printre care se numara si Iasiul, care au rezultate scolare deosebite si implicare activa in proiectele institutiei pe care o reprezinta, anual,…

- 147 de adolescenți din Moldova, premiati la olimpiadele nationale si internationale, vor merge sa se odihneasca in Romania. Elevii vor pleca in vacanta in cadrul Programului ARC, finantat de Bucuresti si care este destinat romanilor de pretutindeni.

- Cea de-a II-a editie a Taberei de pictura de la Vama, gazduita de Casa Lucretia, a reunit in acest an, in perioada 9 – 20 iulie, 14 artisti plastici profesionisti din Romania, Republica Moldova si Ucraina. Este vorba de un proiect cultural organizat de Muzeul Bucovinei, cu finantare de la ...

- N. D. In localitatea Cocorastii Mislii, in perioada 12-14 iulie, se desfasoara Tabara internationala de land-art, fotografie si film “Noduri si semne”, organizata de Centrul Judetean de Cultura Prahova, in parteneriat cu Centrul Cultural Cocorastii Mislii, Primaria și Consiliul Local Cocoraștii-Mislii,…

- Lotul olimpic de geografie a cucerit doua medalii de aur, doua medalii de argint și trei medalii de bronz la Olimpiada Balcanica, desfașurata la Iași, in perioada 24-29 iunie. Rezultatul a plasat Romania pe primul loc in clasamentul pe națiuni. Medaliile de aur au fost obținute de Razvan Marian Popescu (clasa…

- Elevii din Serbia au urmat Romania in privinta numarului de medalii obtinute. Astfel, sarbii au plecat cu sase medalii, trei de argint si trei de bronz, iar delegatia Sloveniei a castigat cinci medalii, una de aur, una de argint si trei de bronz. Bosnia si Hertegovina, precum si Republica Moldova, aflate…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, sustine ca unirea Republicii Moldova cu România ar însemna un razboi civil si distrugerea tarii. „Tara noastra este multinationala. De exemplu, noi avem Gagauzia la sud, iar la est avem Transnistria. Noi trebuie sa fim foarte…