75% din transportul public din municipiul Brașov va fi la finele anului viitor de tip electric Programul de modernizare al flotei de transport public și de imbunatațire a calitații aerului in municipiul Brașov, corelat cu prevederile strategiei de mobilitate urbana, a inceput sa produca deja rezultate semnificative. Acestea constau, pe de o parte, intr-o schimbare importanta a tipurilor de mijloace de transport public de persoane ce asigura mobilitatea in oraș, iar pe de alta parte, intr-o scadere a gradului de poluare a aerului generata de activitatea de transport public. La ora actuala sunt in curs de derulare mai multe proiecte ale Primariei Municipiului Brașov, in diverse etape de implementare,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

