- De cand a inceput razboiul din Ucraina au aparut nenumarate temeri in randul statelor europene, inclusiv in randul celor care sunt poziționate aproape de granițele Rusiei. Se pare insa ca Putin iși dorește cu totul altceva, nu neaparat un alt razboi. Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana,…

- Oficialitati ruse au reactionat vehement fata de interzicerea in Republica Moldova a unui simbol al invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza miercuri dpa, dupa ce presedinta Maia Sandu a promulgat marti o lege in acest sens.

- Unii preoții moldoveni care slujesc la biserici ce aparțin Mitropoliei Moldovei și care justifica invazia Rusiei in Ucraina pot fi trași la raspundere penala. Acești preoți promoveaza informații false despre razboiul dus de Rusia impotriva Ucrainei, raspandind aceleași mesaje ca și propaganda Kremlinului,…

- Președintele american Joe Biden a reacționat joi, 10 martie, la informațiile potrivit carora prețurile de consum au crescut cu peste 7,9% in ultimele 12 luni, sugerand ca noul raport al indicelui acestor prețuri reprezinta costul pe care americanii il suporta din cauza invadarii Ucrainei de catre Rusia,…

- Romania, Polonia, Republica Moldova și Slovacia sunt țarile din “prima linie”, care ar putea sa primeasca sprijin de la Statele Unite, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, a declarat, miercuri, secretarul de stat american, Anthony Blinken, transmite Reuters. In același timp, Statele Unite sunt pregatite…

- In ziua in care Rusia a declanșat invazia, Republica Moldova și Ucraina au participat la un test de independența energetica prin care s-au deconectat de la sistemele de electricitate din Rusia și Belarus. Acum, cele doua state spera ca testul, care ar fi trebuit sa dureze doar trei zile, sa devina permanent…

- Cea mai dureroasa lovitura din partea Rusiei ar fi o demarcare in Odesa, iar in acest caz, Republica Moldova ar fi direct periclitata, afirma analistul politic de la Fundatia Jamestown, Vladimir Socor. „Avem toate motivele sa fim ingrijorați, dar trebuie sa ințelegem mai intai ce se intampla.…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a declarat, sambata, la Digi24, ca, ”in clipa de fata, mobilizarea, organizarea, logistica si sustinerea fortelor rusesti, in Ucraina, pe trei laturi ale Ucrainei, ar putea permite in eventualitatea unui ordin din partea Kremlinului, o interventie…