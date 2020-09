7 simptome fizice care pot fi cauzate de singurătate Experții spun ca pandemia de coronavirus duce la o epidemie de singuratate cu consecințe grave asupra sanatații. Dar nu este intotdeauna ușor sa identifici singuratatea in tine sau in ceilalți, deoarece nu este același lucru cu a fi singur. Semnele fizice ale singuratații pot include simptome de raceala și gripa... The post 7 simptome fizice care pot fi cauzate de singuratate appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

- Statele Unite sunt țara cea mai afectata de aceasta pandemie, depașind 5 milioane de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. America ramane pe primul loc in lume, urmata Brazilia, cu peste 3 milioane de cazuri. Peste 162.000 de oameni au murit, pe teritoriul american, din cauza pandemiei, potrivit digi24.ro.…

- Semnele de COVID-19 se vad și la nivelul scalpului. Au fost descoperite simptome noi ale infectarii cu noul coronavirus Semnele de COVID-19, altele decat cele cunoscute pana acum. Concluziile uimitoare ale unui studiu: au mai fost descoperite simptome noi, importante. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- Experții vorbesc tot mai mult despre efectele pe termen lung pe care le are infectarea cu noul coronavirus și vindecarea – iar aceste efecte ar aparea inclusiv in cazul persoanelor care au simptome ușoare. Efectele resimțite de aceste persoane variaza, de la oboseala și palpitații pana la dureri musculare…

- Barcelona este noua zona a Spaniei care reinstituie restrictii din cauza inmultirii cazurilor de coronavirus. Expertii epidemiologi spanioli cred ca tara a intrat in al doilea val al epidemiei, in pofida normelor de igiena si protectie. Sute cazuri noi sunt raportate zilnic, majoritatea cu simptome…

- Experții de la Direct Apply, o aplicație de joburi din Statele Unite, a creat un portret șocant al viitorului angajat remote: obez, cocoșat și cu probleme cu vederea.Zona de remote work, despre care, in anii trecuți, vorbeau doar speakerii in conferințe de profil, e privita cu scepticism. Remote work,…

- Dupa omologii lor italieni și spanioli, specialiștii britanici au facut o descoperire care pune intr-o alta lumina tot ce știam pana acum despre infecția cu SARS-CoV-2. Experții de la Universitatea Oxford au colectat dovezi care indica faptul ca noul coronavirus a trait printre noi ani buni, dar…

- Exista mai multe motive diferite pentru care un emoticon se pierde in traducerea dintre diverse aplicații, dispozitive și terminale IT, dar exista din fericire și soluții de avarie, scrie Gizmodo.com . Sub imaginile și personajele emoji pe care le vezi pe ecran se afla standardul Unicode, un mod de…

- SUA a cumparat aproape tot stocul de remdesivir pe urmatoarele trei luni. Acesta este un medicament care s-a dovedit ca funcționeaza impotriva Covid-19. Experții și militarii sunt alarmați de gestul SUA, mai ales ca nu a lasat nimic disponibil pentru restul țarilor din lume. Potrivit theguardian.com…