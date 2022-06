Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 25 iunie, a avut loc Cursul festiv al absolvenților Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau, promoția 2022. Defilarea absolvenților a inceput cu ora 10:00, iar de la ora 11:00 a inceput spectacolul la Teatrul de Vara „Radu Beligan” Bacau, care a durat aproximativ 3 ore. Au fost prezenți…

- – Interviu cu prof. dr. Mihai BOTEZ STANCARU, scriitor – – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – In finalul unei lucrari de notorietate despre ,,Structura liricii moderne”, H. Friedrich concluziona: ,,Poeții sunt singuri cu limbajul. Dar tot el…

- Domeniul agroalimentar este susținut cu microgranturi in suma unica de 5.000 de euro / beneficiar, in scopul diminuarii efectelor crizei de COVID. Banii pot fi ceruți de la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) atat de firme, cat și de persoanele fizice autorizate care au avut activitate…

- Comunitatea evreiasca din Bacau a sarbatorit, duminica, 22 mai, Lag BaOmer, praznuirea in cea de a 33-a zi a numaratorii Omerului (a 49-a zi dintre Paștele evreiesc și sarbatoarea Shavuot, care eternizeaza momentul in care Legea divina Tora a fost data poporului evreu). Evenimentul a avut loc la Clubul…

- Direcția de Sanatate Publica Bacau a anunțat printr-un comunicat ca, incepand de vineri, 13.05.2022, centrele de vaccinare impotriva COVID-19 organizate de catre Autoritațile Administrației Publice Locale din județul Bacau, iși inceteaza activitatea. Persoanele care doresc sa se vaccineze impotriva…

- Campania sociala „Fapte pentru viitor” , realizata de catre studenții Facultații de Științe Economice, programul de studii Marketing, anul III – ID, in cadrul disciplinei Marketing Social – Politic, disciplina coordonata de catre conf. univ. dr. Prihoanca Diana, a fost de un real succes. Acțiunea s-a…

- „Penibila suma de 4 lei/zi promisa de guvern care va fi virata oamenilor pe un card electronic, nu poate fi folosita decat conform listei de produse alimentare aprobata la Palatul Victoria. Adica romanii care indraznesc sa cheltuie acea suma infima și umilitoare data de guvern pe alte produse exceptand…

- Thermoenergy Grup, firma prin care se asigura agent termic bacauanilor care sunt conectați, inca, la sistemul de incalzire centralizat, anunța sume neincasate de la beneficiari de circa 4,2 milioane de lei. Debitele aparțin unor asociații de proprietari din tot municipiul. „Ințelegem greutațile prin…