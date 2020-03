621 locuri de muncă la nivelul județului Dolj In evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dolj la aceasta data sunt disponibile 621 locuri de munca. La nivelul județului Dolj cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: confecționer-asamblor articole textile (91), agent servicii clienți (70), șofer autoturisme și camionete (52), operator la fabricarea produselor fainoase (20), muncitor necalificat in construcții (20), conducator auto transport rutier de marfuri (20), manipulant marfuri (18), lacatuș-mecanic (17), fierar-betonist (15), agent vanzari (14),muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (14),… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), sunt disponibile 32.523 locuri de munca la nivel national. Cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: agent de securitate (1.862), lucrator…

- Teleormanenii aflați in cautarea unui loc de munca au de unde alege in aceasta perioada. 295 locuri de munca sunt disponibile la nivelul judetului Teleorman. Dintre acestea, 9 pentru persoanele cu studii superioare, 106 pentru persoanele calificate in diverse meserii, 59 pentru persoanele cu studii…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidenteleAgentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), sunt disponibile 27.502 locuri de munca la nivel national. Cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: lucrator comercial (1.627), agent…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), sunt disponibile 27.502 locuri de munca la nivel national. Cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: lucrator comercial (1.627), agent…

- Teleormanenii aflați in cautarea unui loc de munca au de unde alege in aceasta perioada. 283 locuri de munca sunt disponibile la nivelul judetului Teleorman. dintre acestea, 32 sunt pentru persoanele cu studii superioare, 91 pentru persoanele calificate in diverse meserii, 81 pentru persoanele cu studii…

- Oferta saptamanala a locurilor de munca vacante puse la dispoziție de agenții economici din județ prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Salaj, cuprinde 267 de joburi.

- 296 locuri de munca vacante la nivelul judetului Teleorman in Social / on 20/01/2020 at 12:20 / In baza de date a AJOFM Teleorman sunt inregistrate in aceasta perioada 296 locuri de munca vacante, din care 33 pentru persoanele cu studii superioare, 124 pentru persoanele calificate in diverse meserii,…

- Ziarul Unirea Rata șomajului la nivelul județului Alba, in cursul lunii octombrie: Cate persoane fara loc de munca sunt inregistrate la AJOFM Rata șomajului la nivelul județului Alba, in cursul lunii octombrie: Cate persoane fara loc de munca sunt inregistrate la AJOFM La sfarsitul lunii octombrie 2019,…