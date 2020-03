59 de cazuri de infectare cu coronavirus, confirmate în România Numarul cazurilor a crescut la 59, potrivit unei informari de presa. Este vorba de 6 noi cazuri in Hunedoara. Cazul 53 a fost depistat. Este vorba despre un barbat din Covasna, venit din Italia, Trentino, pe 08.03 si autoizolat la domiciliu,contact cu un caz pozitiv. Inca doua persoane au fost depistate cu noul coronavirus in Romania. Este vorba despre un tanar de 21 de ani, din județul Mureș, șofer de TIR, care a calatorit in Italia in perioada 4-6 martie. In cursul zilei de 10 martie 2020, a apelat 112 acuzand simptome care se incadrau in definiția de caz. Este internat la secția de boli infecțioase… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

