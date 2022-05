De asemenea, au fost raportate și 7 decese, dintre care unul anterior intervalului de referința. In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 a scazut pana la 800, iar la ATI sunt 138 de pacienți. Județul Mureș are 9 cazuri noi, in Harghita sunt […] Articolul 520 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore apare prima data in Radio Romania Targu Mures. Source