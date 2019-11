Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, vrea ca procesul privind dizovarea partidului pe care l-a condus sa ajunga la Curtea Europeana de Justiție. Liviu Dragnea a depus la Curtea de Apel București o cerere in acest sens. El vrea ca judecatorii sa hotarasca daca este posibila sesizarea CJUE pe tema…

- Liviu Dragnea o acuza pe Viorica Dancila, intr-o cerere de sesizare a Curtii de Justitie a UE (CJUE), ca nu a declarat corect salariul pe care i l-a platit in perioada cand a fost europarlamentar asistentei sale locale, ceea ce reprezinta fraudare a banilor UE. Liviu Dragnea susține ca Viorica Dancila „nu…

- Catalin Ivan a declarat, joi, la emisiunea „Gandurile lui Cristoiu”, ca alegerile nu sunt libere in Romania, iar la prezidențiale voturile vor fi numarate tot de STS, printr-o ințelegere intre Klaus Iohannis și Viorica Dancila. El a adaugat ca cine nu are partid in Parlament nu are nicio șansa, anunța…

- Curtea Suprema de Justitie din Spania a anuntat luni ca noua lideri separatisti catalani au primit sentinte intre 9 si 13 ani in inchisoare pentru rolul pe care l-au avut in tentativa de proclamare a independentei regiunii Catalonia in 2017, scrie digi24.ro.

- Tensiunea campaniei electorale se simte puternic. Președintele Klaus Iohannis a refuzat fara nici o motivație o remaniere guvernamentala și mai apoi a refuzat tot nemotivat și numirea unor interimari dupa ieșirea ALDE de la guvernare. Premierul Viorica Dancila a sesizat Curtea Constituționala (CCR)…

- Judecatorii din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) il acuza pe președintele Klaus Iohannis ca incalca grav independența și prestigiul justiției, prin referiri nejustificate și nedovedite cu privire la independența și probitatea profesionala a Danei Girbovan, refuzata

- ​Guvernul Dancila, prin agentul guvernamntal la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, acuza Tribunalul UE ca "a savarsit o eroare" atunci cand aceasta instanța europeana a decis ca Romania trebuie sa suporte corecții financiare de 80 de milioane de euro la fondurile europene pentru agricultura.

- Liderul Partidului Uniunea Salvati Basarabia, Valeriu Munteanu, a facut o sesizare catre Ministerul Finantelor ca sa verifice care este provenienta banilor cheltuiti de Igor Dodon pentru amplasarea panourilor din Chisinau, pe care scrie „28 de ani de Independenta, 660 de ani de Statalitate” si pe care…