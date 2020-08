Stiri pe aceeasi tema

- In baza Calendarului de activitați al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa – T.I.S.P.O.L. pentru anul 2020, in saptamana 10.08-16.08.2020, a fost organizata și desfașurata acțiunea Speed. In acest context, polițiștii Serviciului Rutier Brașov, impreuna cu structurile de poliție rutiera din cadrul…

- Compartimentul de Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș este abilitat sa comunice urmatoarele: La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș sunt testați pozitiv cu noul Coronavirus 22 de polițiști, iar 13 se afla in izolare la domiciliu. Dintre aceștia, 16 polițiști testați…

- Sub autoritatea Instituției Prefectului, in ultimele 24 de ore, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, polițiști locali, in colaborare cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov, au continuat sa desfașoare activitați de verificare in zonele aglomerate,…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj – Serviciul de Ordine Publica, Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, Serviciul Rutier, Poliția Municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Criminalistic au actionat in scopul prevenirii și combaterii activitaților ilicite din domeniul…

- La data de 21 iunie 2020, in intervalul orar 16.00-20.00, Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a organizat și desfașurat, pe raza municipiului Brașov, o acțiune de amploare care a vizat modul de respectare a masurilor dispuse pe timpul starii de alerta in vederea prevenirii și combaterii efectelor…

- In perioada 05 – 07 iunie 2020, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au organizat și desfașurat mai multe acțiuni pe raza intregului județ, ce au avut ca scop depistarea și sancționarea conducatorilor de vehicule aflați sub influența alcoolului sau a unor substanțe…

- In perioada 25-31 mai 2020, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au organizat și desfașurat mai multe acțiuni pe raza intregului județ, care au avut ca scop reducerea numarului de accidente rutiere și a consecințelor acestora, de asemenea, asigurarea unui trafic rutier sigur…