5 motive pentru care ar trebui să apelezi la un designer de interior atunci când renovezi casa Una dintre cele mai inteligente alegeri pe care le vei face vreodata va fi sa angajezi un designer de interior atunci cand vei decide ca e un moment bun sa-ți renovezi casa. Daca nu ești convins pe deplin de aceasta opțiune pe care ar trebui sa o iei in calcul, ți-am pregatit in randurile ce urmeaza 5 avantaje pe care le vei avea daca nu vei ignora aceasta etapa extrem de importanta. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea persoanelor considera ca nu are nevoie de susținatori plantari, deoarece aceștia sunt destinați doar celor cu probleme ortopedice. O afirmație total eronata, deoarece folosirea plantarilor a...

- Pandemia de coronavirus, starea de urgenta care i-a urmat si toate restrictiile la care am fost cu totii supusi au generat foarte multe schimbari in obișnuintele noastre economice, sociale si psihologice. Este clar ca ne aflam in mijlocul unei crize economice care a urmat celei sanitare si, mai mult…

- PodcasturiLucruri de care trebuie sa ții cont in amenajarea locuinței: Sfaturile unui designer Anturajul in care locuim ne definește, ne asigura buna dispoziție și ne marcheaza oarecum destinul. De aceasta parere este tanarul designer moldovean Marian Visterniceanu. Potrivit lui, in primul…

- Iata 10 motive pentru care ar trebui sa incluzi sfecla rosie in alimentatia ta. 1. Sfecla rosie nu are grasimi trans, grasimi nesaturate si e foarte satioasa. 2. Sfecla rosie este o sursa bogata de acid folic, o vitamina din familia B care ajuta celulele sa se regenereze. 3. Sfecla…

- Donald Trump a fost deranjat de faptul ca postarile sale au fost marcate ca fiind necorespunzatoare sau inșelatoarea așa ca a ieșit la atac și a sancționat inițiativa Twitter, declarand, miercuri, ca „va reglementa” sau „va inchide” retelele sociale. In mijlocul acestui scandal a intervenit și Mark…

- Daca ai in vedere sa trasezi o linie electrica subterana prin curtea ta, exista mai multe opțiuni. Alegerea ta depinde de cate surse de curent iți dorești și, de asemenea, de tipul de sol. Daca acesta este moale și ușor de sapat, economisești bani, pentru ca nu va trebui sa folosești și conducte metalice.…

- (P) Majoritatea persoanelor vorbesc despre suplimentele alimentare, insa putini inteleg cum ar trebui sa fie consumate si cum functioneaza ele. Scopul acestora este de a suplini anumite carente din organism, fiind disponibile pe piata sub numeroase dimensiuni si forme.

- In primul rand, politistii de la Rutiera au pus la punct un anumit protocol pentru a se feri de noul coronavirus. Ei cer de la distanta, soferilor opriti, sa nu deschida geamul, ci sa le arate din interior documentele. „Ii transmit sa imi arate din interior cartea de identitate, cu geamul inchis, iar…