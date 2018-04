Iata cateva intrebari despre sex la care raspund specialistii site-ului NetDoctor.co.uk.

1. In timpul sexului, un testicul intra in abdomen. Il simt ca un nodul sub piele. Ca sa-l aduc inapoi il imping spre scrot. Nu ma doare, dar totusi ma ingrijoreaza. E normal? Pot preintampina acest neajuns?

Sunt des intalnite cazurile in care unul dintre testicule se ridica si intra in abdomen, insa trebuie sa te adresezi de urgenta unui chirurg urolog. Cere sfatul medicului de familie pentru a-ti recomanda unul bun. Daca nu este la locul lui, in scrot, testiculul este foarte sensibil si…