- 45.140 de cazuri noi COVID au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Marea Britanie, fiind cel mai mare numar zilnic de infectari de la jumatatea lunii iulie incoace. Marea Britanie a raportat duminica 45.140 de noi cazuri COVID-19, scrie Reuters, conform Mediafax. Este cel mai…

- Alte 1553 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 23 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 5-Rusia, 3-Germania, 3-Italia, 3-Turcia, 2-Romania, 2-Franța, 2-Ucraina, 1-Bulgaria, 1-Cipru,1-Marea Britanie, transmite Noi.md…

- Alte 1.371 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 21 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 5-Romania, 5-Germania, 4-Italia, 2-Bulgaria, 2-Ucraina, 1-Franța, 1-Marea Britanie, 1-Rusia.

- Alte 1143 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 945 in rindul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 14 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 4-Romania, 3-Germania, 2-Rusia, 2-Turcia, 1-Italia, 1-Marea Britanie, 1-Irlanda.…

- Alte 787 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 682 in rindul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 19 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3-Marea Britanie, 3-SUA, 3-Ucraina, 2-Bulgaria, 2-Rominia, 2-Turcia, 1-Italia,…

- Alte 579 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 512 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 9 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 2-Turcia, 2-Ucraina, 1-Bulgaria, 1-Marea Britanie, 1-Germania, 1-Rusia, 1-Romania.…

- Alte 43 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, doua sunt de import: 1-Rusia, 1-Marea Britanie.Numarul total de teste efectuate – 2.737, dintre care 401 – teste Rapid -Antigen.

- Rusia a raportat, sambata, 24.000 de noi cazuri de imbolnavire cu Covid-19 și o repetare a recordului anterior de decese de 799. Oficialii ruși sugereaza, totuși, ca numarul de infectari din Moscova și-a atins deja varful, conform Reuters . Rusia se afla de mai multa vreme in mijlocul unei accelerari…