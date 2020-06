Stiri pe aceeasi tema

- Startup-ul Happeo, care ofera servicii de colaborare în cadrul afacerilor (social intranet platform), a obținut investiții de 12 milioane de dolari (serie A). Aceasta noua runda de finanțare va permite startup-ului sa-și accelereze dezvoltarea produsului și sa-și dezvolte echipele din Olanda,…

- Compania aeriana EasyJet a recunoscut ca un „atac cibernetic extrem de sofisticat” a afectat aproximativ noua milioane de clienți, ale caror date, inclusiv cele ale cardurilor de credit, au fost accesate de hackeri, conform BBC.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Andreea Ștefanescu, experta in eticheta internaționala, a explicat pentru „Libertatea” ce tipuri de salut care nu presupun contact fizic putem imprumuta de la alte culturi de pe Glob.Pana de curand, in semn de salut, barbații iși strangeau mana dreapta. Daca cineva avea mana dreapta ocupata sau accidentata,…

- ​O asociație de patroni se plânge ca Guvernul a suspendat programul național anual, în valoare de 70 milioane lei, prin care firmele românești putea sa se promoveze la export cu sprijin de la stat. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​Compania de investiții americana Lightspeed Venture Partners, unul dintre primii finanțatori ai aplicației Snapchat, a lansat, marți, 3 noi fonduri, în valoare totala de peste 4 miliarde de dolari, dintre care 890 de milioane de dolari destinați startup-urilor din toata lumea, în plina…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) transmite constant mesaje despre masurile pe care romanii trebuie sa le respecte pentru a impiedica raspandirea coronavirusului. Simona Halep iși petrece aceasta perioada in locuința de la București, in izolare, și are timp sa comunice cu fanii de pe relețelele de socializare.…

- ​O firma de avocați a contactat, luni, redacția StartupCafe.ro, pentru a-și oferi sprijinul startup-urilor românești care vor sa se înscrie la fondurile europene de 164 milioane de euro, puse la bataie de Comisia Europeana pentru tehnologii și inovații din cele mai diverse, relevante în…