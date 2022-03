Stiri pe aceeasi tema

- Rachetele rusești au lovit vineri zona de langa aeroportul orașului Lviv din vestul Ucrainei, a precizat primarul orașului Andriy Sadovy potrivit Reuters. Acesta a precizat insa ca aeroportul nu a fost lovit in timpul atacului. Autoritațile evalueaza situația la acest moment, a mai spus primarul. Au…

- O pensiune din Aninoasa a intins o mana de ajutor pentru 100 de refugiați din Ucraina. Este vorba despre femei și copii care fug din calea razboiului. Autoritațile județene s-au Post-ul 100 de femei și copii, refugiați ucraineni, sunt gazduiți in comuna Aninoasa apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Anna Lesko a fost invitata in platoul emisiunii „Vorbește lumea”, de la Pro TV, facand mai multe dezvaluiri din trecutul familiei sale, ea fiind de origine ucraineana. Anna Lesko și-a amintit de bunicii ei, dezvaluind ca bunica a fost ucraineanca, iar bunicul rus, pe fondul conflictelor armate care…

- Miercuri seara, de la ora 20.03 de cand s a dat alarma, au fost demarata cautarile avionului Mig 21 lancer disparut de pe radar in judetul Constanta in timpul unei misiuni de patrulare. La scurt timp elicopterul IAR 330 Puma pornit in cautare s a prabusit la 11 km de baza aeriana. Operatiunile de cautare…

- Furnizorii de energie, aceiasi care au tot trimis facturi uriase romanilor, par de neinduplecat nici macar cu cei mai saraci clienti. O poveste de-a dreptul dramatica vine din comuna buzoiana Balta Alba. Acolo, o familie foarte sarmana a fost debransata de la curent, dupa ce ultimele facturi au adunat…

- A aparut un nou joc care face furori printre copii, dar care poate avea consecințe deosebit de grave. Provocarea „moneda ruseasca” are tot mai mulți adepți in randul elevilor și se joaca in special in timpul pauzelor dintre ore, cand nu sunt supravegheați de profesori. Elevii se filmeaza in timpul jocului…

- Doi copii cazuti in apele raului Bistrita, in orasul Bacau, dupa ce s-ar fi jucat pe gheata, au fost scosi, vineri dupa-amiaza, 4 februarie, de echipajele de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Unul dintre ei era constient, dar celalalt era in stop cardio-respirator, fiind resuscitat.…

- Ungaria a anunțat aparitia unui focar primar de gripa aviara inalt patogena, subtipul H5N1, situat la mai putin de 10 km de granita de vest a Romaniei, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). "Focarul a fost confirmat intr-o…