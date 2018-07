Stiri pe aceeasi tema

- Nu avem nevoie sa luam antibiotice pentru raceala, gripa, dureri in gat sau bronsita, infectie a sinusurilor sau a tractului urinar, decat daca infectia respectiva s-a suprainfectat cu o bacterie sau daca semnele dureaza mai bine de o saptamana si avem febra peste 38 de grade Celsius.

- Crampele menstruale sunt dureri cu care multe femei se confrunta in fiecare luna. Fiecare cauta acele remedii care sa alunge durerile și sa redea bunadispoziție in cateva clipe. Din pacate, nu intotdeauna funcționeaza „leacurile babești”, oricat de mult le recomanda vecina sau colega de la birou. Iata…

- Cofeina si lipsa somnului sau a hidratarii sunt doar cativa dintre factorii care duc la lipsa stralucirii ochilor si aparitia cearcanelor. Specialistii recomanda cateva metode naturale pentru redarea aspectului sanatos al zonei ochilor.

- Pentru inflamația, mancarimile și durerea cauzate de ințepaturile de insecte pot fi folosite tratamente naturiste simplu de aplicat, scrie exquis.ro.Scapa de mancarimi cu bicarbonatTot pentru alunga mancarimile, amesteca parți egale de bicarbonat și apa. Pasta obținuta, aplic-o pe zona cu…

- Piciorul este fundatia abilitatii noastre de a ne misca, a merge, a alerga, a sari si a sta in picioare. Fiecare picior si glezna are 29 oase diferite, adica peste 25% din toate oasele corpului. Conform Asociatiei Americane Podiatrie Medicale, 77% di

- Vantul și soarele usuca pielea buzelor noastre, care este foarte sensibila. Deși folosești balsam nu reușești sa le redai suplețea și finețea și sa impiedici descuamarea lor. Iata cateva remedii pentru buze uscate, obținute din ingrediente naturale. In primul rand buzele trebuie hidratate. Iata cum…

- Milioane de oameni se confrunta in fiecare an cu dureri de spate și cei mai mulți dintre oameni au experimentat-o cel puțin o data in viața, potrivit sfatulparintilor.ro. Cauzele durerilor de spate sunt multiple, de la pantofii nepotriviti, pana la ...

- Durerile de spate sunt cea mai noua cauza a bolilor de coloana si sunt denumite bolile corporatistilor, deoarece peste 8 din 10 oameni care lucreaza la birou sufera de astfel de probleme. Tratamentele pentru astfel de dureri nu trebuie sa fie doar medicamentoase. Medicii si nutritionistii recomanda…