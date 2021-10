3.500 elevi vaccinați zilnic Media ultimelor zile indica 3.500 de elevi vaccinați impotriva COVID-19 intr-un interval de 24 de ore, potrivit unei informari transmise de Ministerul Educației, dar cu toate acestea, noi unitați școlare sunt inchise și in Capitala, pentru cazuri de infectare. Proporția elevilor vaccinați a depașit pragul de 20%, raportat la numarul total de elevi in varsta de peste 12 ani, informeaza Ministerul Educației (ME), printr-un comunicat de presa remis cotidianului național “Romania libera”. Conform datelor primite de la Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV), in… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de astazi, 11 octombrie, Hotararea numarul 84 privind aprobarea solicitarii de asistența internaționala pentru asigurarea produselor de stricta necesitate in tratarea pacienților cu forme severe și critice de COVID -19 prin intermediul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat marți achiziționarea a 500 de concentratoare de oxigen de mare capacitate, pentru a face fața nevoii crescute de oxigen pentru pacienții COVID din spitale. Potrivit unui comunicat al CNSU, Hotararea nr. 79 vizeaza aprobarea majorarii cantitatilor…

- Masca va deveni obligatorie pe strada, magazinele se vor inchide de la ora 22:00, școlile vor ramane deschise indiferent de rata de infectare, iar cei vaccinați sau trecuți prin boala vor putea participa la evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) in localitațile cu rata de infectare…

- Aproape 43.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Romania are 5.502.542 de...

- Dupa aproximativ o luna de la suspendarea temporara, Centrul de vaccinare amenajat in foaierul Casei de Cultura Cugir iși va relua activitatea, incepand de marți, 28 septembrie 2021. Redeschiderea sa vine ca urmare a demararii de catre Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunța ca vaccinarea cu doza 3 incepe in Romania din 28 septembrie, pentru toate persoanele care au mai mult de 6 luni de la administrarea dozei a doua, cu oricare dintre vaccinurile pe baza de ARN mesager.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat in ședința de astazi, 9 septembrie, o hotarare privind scoaterea de la rezervele de stat a celor doua construcții in care vor fi operaționalizate centre de vaccinare și de triaj, care vor fi amplasate in județul Cluj. ”Se propune Guvernului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca Guvernul trebuie sa vina cu soluții pentru creșterea numarului de persoane vaccinate anti-COVID-19. Intrebat vineri daca vor exista restricții pentru persoanele care nu au fost imunzate, Orban a dat asigurari ca ”cei vaccinati nu vor avea restrictii”, noteaza…