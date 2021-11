34 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov 34 de ani de la revolta anticomunista de la Brașov Foto: montaj fotografic cu aspecte ale revoltei. credit: CNSAS. La Brașov sunt marcați astazi 34 de ani de la revolta anticomunista a muncitorilor de la întreprinderea de autocamioane "Steagul Roșu", considerata prima manifestație de amploare împotriva regimului condus de Nicolae Ceaușescu. În noaptea de 14 spre 15 noiembrie 1987, oamenii au ieșit în strada. nemulțumiți de nivelul de trai, și au marșaluit spre sediul Comitetului Județean al fostului Partid Comunist Român. Pe… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

