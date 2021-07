Stiri pe aceeasi tema

- Fostul manager al Spitalului Victor Babeș din București, Emilian Imbri, considera ca aproximativ jumatate dintre romanii din țara au imunitate impotriva COVID, potrivit B1TV. Totuși, Emilian Imbri atrage atenția ca valul patru al pandemiei ar putea veni cu pana la 6.000 de cazuri pe zi.Emilian Imbri…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid-19 a vorbit luni seara despre situația actuala in Romania, dar și de pericolul care poate aparea in orice moment din cauza transmiterii comunitare a tulpinii Delta. Din pacate, interesul cetațenilor pentru imunziare scade drastic, iar acest fenomen aduce…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, se declara convins ca un eventual val patru al pandemiei de COVID-19 nu va fi atat de agresiv incat sa impiedice derularea normala a procesului de invatamant. El spune ca prezenta fizica la cursuri este necesara pentru a stopa pierderile nu numai in plan educational,…

- Ministrul Sanatații a precizat ca valul 4 al pandemiei va fi al nevaccinaților. ”Cand spunem ca valul 4 e al nevaccinatilor, ne referim la cine va fi mai afectat de acest val 4, iar persoanele nevaccinate au risc mult, mult mai mare de a dezvolta forme de boala care sa necesite internare sau exista…

- ,,Virusul nu vine pe calea aerului, este purtat de oameni si transmis de la om la om. Specialistii au inclus noi reguli: cei nevaccinati nu mai au voie sa intre in anumite tari. Tot ce se intampla in jurul nostru trebuie sa ne dea de gandit. Populatia nevaccinata este destul de izolata in Romania. Ar…

- Medicul care a vindecat cei mai mulți pacienți cu Covid-19 din Romania la inceputul pandemiei avertizeaza cetațenii cu privire la pericolul reprezentat de valul patru, provocat in mare parte de tulpina Delta. Virgil Musta le recomanda romanilor sa se bucure de aceste momente de relaxare, caci in scurt…

- Premierul Florin Citu a declarat marti ca in cazul in care populatia eligibila se vaccineaza nu ar trebui sa existe un val patru al pandemiei de COVID, subliniind ca, prin masurile dispuse, Guvernul a dus vaccinul cam peste tot in tara. ‘Populatia eligibila, daca se vaccineaza, nu ar trebui sa mai vorbim…

- Premierul Florin Citu a declarat marti ca in cazul in care populatia eligibila se vaccineaza nu ar trebui sa existe un val patru al pandemiei de COVID, subliniind ca, prin masurile dispuse, Guvernul a dus vaccinul cam peste tot in tara. "Populatia eligibila, daca se vaccineaza, nu ar trebui…