- Sefa Centrului Republican de Transfuzie a Sangelui, Svetlana Cebotari va sta 30 de zile in arest preventiv la penitenciarul numarul 13.Decizia a fost luata, miercuri, de catre magistratii Judecatoriei Chisinau cu sediul Ciocana, care au admis in totalitate demersul procurorilor.

- Politistii de la Inspectoratul National de Investigatii, retinuti de CNA pe 1 iunie pentru fapte de coruptie, au fost plasati in arest la domiciliu pentru 30 de zile. Este decizia luata de magistratii Judecatoriei Chisinau, sediul Ciocana, dupa ce procurorii au cerut 30 de zile de arest preventiv pentru…

- Procurorii PCCOCS contesta termenul de 15 zile pentru care a fost plasat in arest unul din liderii rețelei rețelei specializate in contrabanda cu țigari, deconspirate pe malul Prutului, in Briceni. Valoarea aproximativa a contrabandei este de aproximativ 0,5 milion lei (țigari Ashima și Ritm). De asemenea,…

- Procurorii PCCOCS au contestat decizia Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana, care a admis parțial demersul procurorilor și a dispus plasarea in arest doar pentru 15 zile a unuia din liderii rețelei specializate in contrabanda de țigari, deconspirata pe malul Prutului in

- Pretorul de la Ciocana a scapat deocamdata de arest. Magistrații au decis astazi ca Sinilga Școlnic sa fie cercetata in libertate. In urmatooarele 60 de zile, aceasta nu va avea voie sa iasa din localitate. Școlnic a fost reținuta acum doua zile intr-un dosar de corupție și a stat 72 de ore in arest…

- Arhitectul-sef al Primariei Ghidighici si un complice al schemei de coruptie cu terenuri, retinuți acum doua zile de ofiterii CNA, au primit cate 30 de zile de arest. Decizia a fost luata astazi, de magistratii Judecatoriei Chisinau, cu sediul la Ciocana.