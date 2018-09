Stiri pe aceeasi tema

- Plangerea - proba participarii ilegale la un miting neautorizat Surse din interiorul Ministerului de Interne afirma ca se afla in pregatire un proiect de raspuns la intensa campanie negativa declanșata dupa mitingul din 10 august la adresa forțelor de ordine. Juriștii ministerului, asistați de o importanta…

- Mii de persoane au defilat luni la Caracas pentru a-si exprima sustinerea fata de Nicolas Maduro, dupa "atentatul" a carui tinta presedintele venezuelean sustine ca a fost, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Iata poporul care il apara pe Nicolas Maduro!", au scandat manifestantii, care l-au…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a participat, sambata, la inmormantarea cuscrului sau, fostul senator PSD de Suceava, Mihai Radu Pricop. Fiica cea mare a lui Traian Basescu, Ioana, este casatorita avocatul Radu Pricop, unicul fiu al fostului senator sucevean. Traian Basescu a venit la…

- Aproximativ 50 de copii din Botosani Campulung Moldovenesc, Falticeni, Gura Humorului, Suceava și Radauti au partivcipat miercuri, 18 iulie, la Cupa „Nada Florilor” la tenis de camp care s-a desfașurat in municipiul Falticeni in cadrul manifestarilor dedicate Zilelor Orașului. Turneu care este inclus…

- Motoare incinse la maximum si multa adrenalina la Nisporeni. Aproximativ 50 de sportivi din tara au participat la cea de-a treia etapa a Campionatului National de Motocross. In cadrul competitiei nu s-au produs mari surprize.

- Traficul rutier pe DC 94 a fost reluat pana in satul Suchea, din comuna Canesti, iar pietonal si cu atelaje se poate ajunge pana in Trestioara, Crevelesti si Budesti, din comuna Chiliile. Aproape 400 de persoane din cele doua comune buzoiene au ramas izolate vineri seara, dupa ce raul Saratel si a…

- Traficul rutier este blocat pe DN 7, km 166, pe sensul de mers Ramnicu Valcea – Pitesti, dupa ce un tir a ajuns in șanț. Potrivit IPJ Valcea, soferul tirului a adormit la volan si a iesit in decor.

- Sportiva Daria Onaca de la C.S. V.I.R.F. Alba Iulia a devenit dubla campioana naționala la judo, in cadrul etapei finale a concursului național desfașurat in perioada 7-10 iunie la Mangalia. Un alt sportiv al clubului albaiulian, Andrei Gavrila, a caștigat medalia de argint. In perioada 7-10 iunie,…