30 de kilometri de șosea, modernizați pentru un mai bun acces al timișenilor la autostrada A1 Consiliul Județean Timiș a anunțat ca locuitorii din zona Biledului vor avea o legatura mai buna cu autostrada A1 dupa ce se va finaliza proiectul de modernizare a DJ693, pentru care a fost deja semnat contractul de execuție. Investiția are in vedere modernizarea drumului care traverseaza localitațile Carpiniș, Biled, Satchinez și Variaș, pe o distanța […] Articolul 30 de kilometri de șosea, modernizați pentru un mai bun acces al timișenilor la autostrada A1 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

