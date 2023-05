3 noi specii de căpușe purtătoare de boli periculoase, descoperite de cercetători Cercetatorii de la Universitatea de Medicina din Tiumen au identificat trei noi specii de capușe care pot fi purtatoare de boli periculoase precum pesta și boala febrei. "Paraziții descoperiți aparțin la doua familii - Spinturnicidae și Macronyssidae. Reprezentanții primei familii sint cunoscuți ca fiind purtatori de bartoneloza, iar cea de-a doua familie este cunoscuta ca fiind purtatoare a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

