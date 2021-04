In perioada 2016-2020, statul roman a subventionat indirect sectorul IT cu aproape trei miliarde de lei prin scutirea de la impozitul pe venit pe salarii, potrivit unui studiu realizat de Fundatia Friedrich Ebert Romania. Doar in 2019, scutirea de impozit pentru salariatii din IT reprezenta in jur de 2,6% din totalul veniturilor bugetare din impozitul […] The post 3 mld. lei in 5 ani – totalul subvențiilor pentru sectorul IT, prin scutirea de la impozitul pe venit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .