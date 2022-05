250 de proiecte finanțate cu aproape 6 milioane de lei de CJ Timiș Consiliul Județean Timiș a alocat peste 5,6 milioane lei pentru programul TimCultura 2022 – suma nerambursabila de care instituția dispune – pentru 250 de proiecte care au fost acceptate din cele 374 de proiecte depuse pentru finanțare, pentru care s-a solicitat suma totala de 22 milioane de lei. TimCultura este un program de finanțare nerambursabila […] Articolul 250 de proiecte finanțate cu aproape 6 milioane de lei de CJ Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

