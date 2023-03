25 martie – Ziua Poliției Române. De la „Agia” la Miliție și mai apoi la poliție Ziua Politiei Romane este sarbatorita la 25 martie, zi in care este praznuita sarbatoarea crestina a Bunei Vestiri. Ziua Politiei Romane este sarbatorita la 25 martie, zi in care este praznuita sarbatoarea crestina a Bunei Vestiri, al carei simbol se afla pe primul steag al Marii Agii, preluat ulterior si pe actualul drapel al Politiei Romane, dupa cum se arata pe site-ul oficial al Politiei Romane, www.politiaromana.ro .Agia era institutia care avea atributii politienesti in cele doua Principate Romane, pana la Revolutia din 1848, si functiona in capitalele Bucuresti si Iasi, la conducerea ei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

