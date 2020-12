Stiri pe aceeasi tema

- Italia a confirmat in ultimele 24 de ore 993 de noi decese asociate COVID-19. Este cel mai grav bilant inregistrat in aceasta tara de cand a inceput pandemia, la jumatatea lunii februarie, potrivit buletinului informativ transmis joi de Ministerul italian al Sanatatii, relateaza EFE.

- Italia a inregistrat joi 993 de noi decese asociate COVID-19 in ultimele 24 de ore, cel mai ridicat bilant zilnic al deceselor de la inceputul pandemiei. Numarul noilor cazuri de infectare este de 23.225, confirmate in urma efectuarii a 226.729 de teste, potrivit Ministerului italian al Sanatatii, citat…

- Lockdown-ul provocat de pandemia de Covid-19 a schimbat obiceiurile oamenilor. Potrivit unui studiu, un sfert dintre britanici admit ca nu mai fac zilnic dus sau nu mai folosesc deodorant iar 61% dintre angajati si-au schimbat costumul cu pijamale, potrivit Daily Mail. Schimbarile de comportament…

- ]Un emisar special al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru Covid-19, David Nabarro, anticipeaza ca in Europa va avea loc un al treilea val al pandemiei, la inceputul anului 2021, daca guvernele vor repeta greselile care au dus la cel de-al doilea val de imbolnaviri, transmite Reuters.

- Propunerea a venit din partea Colegiului Medicilor din Romania și a fost agreata de ministrul Sanatații, care va iniția demersurile necesare in acest sens. In condițiile creșterii numarului de pacienți cu Covid-19, coroborata cu lipsa de personal medical și epuizarea celor aflați in prima linie de…

- Dintre persoanele confirmate pozitiv, 4405 au fost externate (cu 53 de persoane externate in plus fata de ziua precedenta). In judetul Iasi in ultimele 24 de ore s-a inregistrat un deces in randul persoanelor confirmate pozitiv, numarul total de decese fiind 253. Referitor la gradul de ocupare al paturilor…

- Pentru prima data de la inceputul pandemiei de coronavirus, Germania raporteaza peste 10.000 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 in doar 24 de ore. Ministrul german al Sanatații a fost și el depistat pozitiv.

- Situația epidemiologica in evoluție din Europa ridica mari ingrijorari: numarul zilnic de cazuri și spitalizari este in creștere, Covid-19 fiind cea de-a cincea cauza principala de deces, atingand nivelul de 1.000 de decese pe zi. Declarația a fost facuta de Hans Henri P. Kluge, directorul regional…